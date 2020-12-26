وصول أول شحنة من لقاح كورونا إلى فرنسا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:29 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم السبت، بوصول أول شحنة من لقاح فيروس كورونا إلى فرنسا.

 

سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 159 وفاة و20262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

 وفي بيان لوزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، أعلنت فيه أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2547771.

 

وأعلنت فرنسا، تسجيل سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.


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