سقوط جرحى جراء انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية على الحدود اللبنانية

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية، بوقوع انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية، في الجانب المحتل من بلدة العديسة الحدودية.

واجتازت الدورية الإسرائيلية، السياج التقني، خلال عملية تمشيط أسفل موقع مستوطنة "مسكفعام" العسكرية، وفقًا لقناة الجديد اللبنانية.

وقد أسفر الانفجار عن وقوع إصابات في صفوف الجنود الإسرائيليين، بينما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية.