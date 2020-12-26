معاش تكافل وكرامة من وزارة التضامن الاجتماعي.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
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حرصا من بوابة الفجر الالكترونية على تزوبد قراءها بكافة المعلومات حول معاش التضامن الاجتماعي نقدم لكم الشروط والاوراق المطلوبة لسهولة الحصول على  معاش وزارة التضامن.

شروط معاش تكافل وكرامة
هناك مجموعة من الشروط وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي حتى يتم الحصول على معاش تكافل وكرامة ومن أهمها ما يلي:

- يجب أن لا يكون رب الأسرة موظفا بأي جهة خاصة أو حكومية باكر أكثر من 400 جنيه.
- يجب أن يكون المتقدم لا يحصل على أي معاش أو مساعدة ضمنية أخرى.
- لابد من وجود أطفال في سن المدارس للأسرة المتقدمة دون سن 18 عام.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة
- تقديم صور بطاقات جميع أفراد الأسرة.
- صور ضوئية كم  شهادات الميلاد للأطفال.
- تقديم صورة عقد الزواج أو الوفاة أو الطلاق، وذلك على حسب الحالة الاجتماعية.
- إيصال كهرباء حديث.
- ويشترط في حالة الإعاقة يتم تقديم قومسيون طبي رسمي بنسبة الإعاقة

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