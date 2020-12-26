أكرم حسني يستعيد ذكريات عمله مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ويُعلق:"كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي"

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أعرب الفنان أكرم حسني عن اشتياقه الشديد للفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر أكرم حسني صورة جمعته بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وعلق عليها قائلاً :"الله يرحمك يا رجاء وحشتينا فات ٤ سنين على أول يوم تصوير مسلسل ريح المدام، مش بنسى اليوم ده وخاصة إن أول يوم تصوير كان بادئ بمشاهدي أنا ورجاء مع بعض، قد إيه كانت روحها حلوة ودمها خفيف بشكل مش طبيعي لدرجة إنها كانت تقترح افيهات وتقول قولوها انتوا، ربنا يرحمك و يغفرلك ويسكنك فسيح جناته".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"، وهو من تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي، بطولة نيللى كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.