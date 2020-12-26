مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى خاص بالعبور

Advertisements

شهدت مستشفى الأمل التابعة لمستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور في محافظة القليوبية والمخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد حريقا بالعناية المركزة في المستشفي ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.



وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفي الأمل التابعة لمستشفي عين شمس التخصصي بالعبور.



وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضي، إلا انه توفى 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 أخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.