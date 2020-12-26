مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى خاص بالعبور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
شهدت مستشفى الأمل التابعة لمستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور في محافظة القليوبية والمخصصة لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد حريقا بالعناية المركزة في المستشفي ما أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير امن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالرعاية المركزة لمستشفي الأمل التابعة لمستشفي عين شمس التخصصي بالعبور.

وعلى الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لمكان الحريق وجرى إخلاء عدد من المرضي، إلا انه توفى 7 أشخاص نتيجة الاختناق وإصابة 5 أخرين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى خاص حريق العبور

أخبار تهمك

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 15 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة و 23 دقيقة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن