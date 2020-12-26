بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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يمهد إقتراب ماوريسيو بوكيتينيو من تولي تدريب القيادة الفني لفريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الطريق نحو صفقة من العيار الثقيل.


وقالت صحيفة " لو باريزيان " أن إرتباط إسم بوكيتينو بباريس يربط العملاق الفرنسي بإبرام صفقة من العيار الثقيل تتمثل في الارجنتيني ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا والذي ينوي الرحيل بنهاية عقدة مع برشلونة.


وقالت الصحيفة أن ميسي كان يفضل أن يتعاقد ناديه مع بوكيتينو خاصةً بعد التزكية التي طرحها الليو سابقاً مثل تاتا مارتينو وغيره من المدربين.

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ليونيل ميسي بوكتينيو برشلونة باريس سان جيرمان

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