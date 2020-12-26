فى عيد ميلادها.. تعرف على سبب رفض فادية عبد الغني التمثيل أمام أحمد زكي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحتفل اليوم الفنانة فادية عبد الغني بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد شهر ديسمبر، وتعد واحدة من النجمات التى قدمت الكثير فى عالم التمثيل واستطاعن أن يدخلن قلوب الجمهور بكل بساطة وسلاسة.


سبب رفضها التمثيل أمام أحمد زكي:


قالت الفنانة فادية عبد الغنى، إنها رفضت فرصة رائعة للتمثيل أمام الفنان أحمد زكى، في فيلم "معالى الوزير"، لأنها ترفض الظهور بملابس معينة، قد تغضب أبنائها وتغضبها، حيث كان هناك مشهد أن ترتدى ملابس معينة، معلقة: " للأسف الشديد لو كانوا شالوا المشهد دا كنت عملته".


يذكر أن فادية عبد الغني بدأت التمثيل في عام 1978 وذلك عن طريق المسلسلات الدينية كمسلسل على هامش السيرة ومسلسل محمد رسول الله، تخرجت من المعهد العالي للسينما" قسم تمثيل في عام 1984، وهي متزوجة من رجل الأعمال "فريد عبد الغني" ولها منه "سارة، محمد".

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