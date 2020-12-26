إصابة المنتجة شهد رمزي بفيروس كورونا

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كشفت الفنانة والمنتجة شهد رمزي عن إصابتها بفيروس كورونا؛ وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت شهد رمزي صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "إصابتي بفيروس كورونا منذ 11 يومًا حتى الآن، تمنوا لي الشفاء السريع"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء لها بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، قامت شهد رمزي مؤخرًا بإنتاج فيلم"الخطة العايمة"، وهو بطولة علي ربيع، محمد عبد الرحمن، غادة عادل، عمرو عبد الجليل.