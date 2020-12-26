إستقر سعر اليورو اليوم السبت 26-12-2020 في البنوك المصرية ، وذلك لوجود عطلة بالبنوك اليوم ، حيث أن العلطلة الأسبوعية للبنوك هي يوما الجمعة والسبت





وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى قررت فى نهاية اجتماعهـا مساء الخميس 24 ديسمبر، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%





سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.08 جنيه للشراء

19.20 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.04 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر

19.05 جنيه للشراء.

19.22 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة

19.02 جنيه للشراء.

19.27 جنيه للبيع.









سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.05 جنيه للشراء.