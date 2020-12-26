تحليل "رابيد تيست" للاعبي الزمالك قبل مواجهة سموحة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم السبت، لتحليل "رابيد تيست" على هامش التدريبات الجماعية المقرر إقامتها على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره سموحة، يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد ثم التعادل الإيجابي في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

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