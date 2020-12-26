عاجل - تأجيل لقاء غزل كفر الدوار وإيتاي البارود بالقسم الثالث



وجاء قرار التأجيل لأسباب أمنية، ومن المقرر أن يقام اليوم 6 مباريات وهم، نهضة العامرية مع الدلنجات، والبترول مع المعمورة، والقباري مع بدر، والترام مع حوش عيسى، والمياة مع رشيد.



كما يلتقي في تلك الجولة، المجد مع كفر بولين، كما تأجل من قبل لقاء العبور مع إم بي في.





ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 10 نقاط

2- بترول الاسكندريه 8 نقاط

3- الترام 8 نقاط

4- نهضه العامريه 7 نقاط

5- بدر 7 نقاط

6- حوش عيسي 6 نقاط

7- مياه البحيره 6 نقاط 8- شباب المعمورة 6 نقاط

9- شباب القباري 5 نقاط

10- ايتاي 4 نقطة

11- كفر بولين 3 نقاط

12- شباب العبور 3 نقاط

13- شباب الدلنجات 3 نقاط

14- غزل كفر الدوار2 نقطه

15- رشيد 2 نقاط

16ام في بي 1 نقاط

تقرر تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل كفر الدوار مع نظيرة فريق إيتاي البارود، التي كانت مقررة اليوم السبت، بالجولة الخامسة، للمجموعة الـ 11 من دوري القسم الثالث.