مها أحمد تطلب هذا الأمر من متابعيها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements
طالبت الفنانة مها أحمد جمهورها بالدعاء لشقيقها خالد، بسبب إجرائه لعملية جراحية غدًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مها أحمد صورة جمعتها بشقيقها خالد، وعلقت عليها قائلة :"خالد اخويا هيعمل عملية بكرة، دعواتكم لخالد، ربنا يشفيه ويرجعه لبيته وعياله ولكل اللى بيحبوه بالسلامة"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي سياق آخر، شاركت مها أحمد في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.

أخبار تهمك

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ أقل من ساعتين

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ نصف ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن