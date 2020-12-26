مها أحمد تطلب هذا الأمر من متابعيها

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طالبت الفنانة مها أحمد جمهورها بالدعاء لشقيقها خالد، بسبب إجرائه لعملية جراحية غدًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت مها أحمد صورة جمعتها بشقيقها خالد، وعلقت عليها قائلة :"خالد اخويا هيعمل عملية بكرة، دعواتكم لخالد، ربنا يشفيه ويرجعه لبيته وعياله ولكل اللى بيحبوه بالسلامة"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالشفاء العاجل.



وفي سياق آخر، شاركت مها أحمد في السباق الرمضاني الماضي كضيفة شرف في مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، كارولين عزمي، هاجر عفيفي.