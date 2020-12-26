روسيا تسجل 29258 إصابة بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، لليوم الثاني على التوالي الـ29 ألفا، برصد 29258 حالة للعدوى خلال آخر 24 ساعة، مقابل 29018 إصابة أمس الجمعة و29935 إصابة الخميس.

 

وبحسب غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7480 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3755 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 15.6% من المرضى الجدد.

 

وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية 567 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 563 وفاة في اليوم السابق، فيما تماثل 28185 مريضا للشفاء.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و21964 إصابة مؤكدة منها 54226 حالة وفاة و541299 حالة نشطة ومليونان و426439 حالة شفاء.

 

وكانت روسيا أجرت حتى اليوم أكثر من 88.6 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (511 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة) ولا يزال أكثر من 654 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وفي وقت سابق، انطلقت في روسيا من الشهر الجاري حملة التطعيم المجاني ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي على مستوى العالم.

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