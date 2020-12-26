وزير التعليم العالي يفتتح المبنى الجديد لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بالفيوم



وأشار أ.د أحمد جابر شديد أن المعهد يضم ثلاثة أقسام رئيسية وهي قسم الدراسات الجغرافية وقسم الدراسات الاقتصادية والتنمية الزراعية وقسم للدراسات الإدارية يهدف إلى إعداد البرامج العلمية والتدريبية المتميزة ذات الصلة بدول حوض النيل وأيضًا إعداد وتكوين الكوادر العلمية المتخصصة في تلك القضايا، بالإضافة لزيادة أواصر الصلات وتنمية الشعور بالانتماء لدول حوض النيل وأفريقيا وكذلك تقديم الخدمات العلمية والاسترشادية والبحثية لدول حوض النيل.

من الجدير بالذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم يمنح درجة الدبلوم في عدة مجالات علمية وهي دبلوم نظم المعلومات الجغرافية ودبلوم المياه والتربة ودبلوم الجيومورفولوجي والمناخ ودبلوم السكان والموارد الاقتصادية ودبلوم السياسة والقانون ودبلوم دراسات وبحوث النقل ودبلوم إدارة المستشفيات والرعاية الصحية ودبلوم التنمية الزراعية والأمن الغذائي وتم حديثًا اعتماد دبلوم التنمية الزراعية المستدامة كما يمنح المعهد درجتي الماجستير والدكتوراه للدارسين بقسم الدراسات الجغرافية.

هذا وقد تخرج في المعهد منذ إنشائه وحتى الآن ٥٣٥ دارس ودارسة بالإضافة لمنح عدد (2) ماجستير ويدرس بالمعهد هذا العام ٢١٥ طالب بخمس دبلومات وعدد ٨ طلاب مسجلين لنيل درجة الماجستير.



واستمع أ.د خالد عبد الغفار إلى شرح تفصيلي من أ.د أحمد جابر شديد عن المبنى الجديد للمعهد والذي بلغت تكلفة إنشائه ٤٧ مليون جنيه مصري ويتكون من ٦ أدوار تشمل ٧ قاعات تدريسية بسعة إجمالية ٤٠٠ فرد، وقاعة كبرى للمؤتمرات والمناسبات بسعة ١٤٣ فرد وقاعتين للترجمة الفورية بالإضافة لثلاث معامل بحثية منهم معملان للكمبيوتر ومعمل لتحليل التربة والمياه.وأضاف أن المعهد الذي تم إنشاؤه بقرار من رئيس الوزراء رقم ٦٢٨ لسنة ٢٠١٣ يعد معهدًا متفردًا في أساليبه البحثية والدراسية التي تتخصص في دراسة قضايا دول حوض النيل واقتراح الحلول المناسبة لها ووضع وتنفيذ برامج التدريب المشتركة لمعالجة هذه القضايا.