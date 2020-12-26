سياسيون ورياضيون.. قائمة بأحدث المشاهير المصريين الذين توفوا بكورونا

شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة وفاة عدد من المشاهير المصريين إثر إصابتهم بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" الذي اجتاح كافة دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.





المستشار لاشين إبراهيم

في الساعات الأخيرة، توفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وتم دفنه فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية.





الكاتبة الصحفية سوسن الدويك

وأعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، التي عملت نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسة للمجلس في العام 2015، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





كبير مخرجي البرامج الرياضية

كما توفي الدكتور سيد شحاتة كبير مخرجي البرامج الرياضية بالقناة السادسة التابعة للتلفزيون المصري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكان الراحل أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا عقب ظهور الأعراض عليه متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وأجريت له عدة فحوصات طبية ومن بينها مسحة الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية وتأكد الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة إلى أن وافته المنية.





اللواء حسن عيد

وفي نفس السياق، توفي عضو مجلس النواب اللواء حسن عيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخولهما العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن مدينة السويس، عن حزب مستقبل.





رئيس الزمالك "المؤقت"

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، عصام سالم، وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى متأثرا بفيروس كورونا المستجد.





وأصيب بكري بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور.



