سياسيون ورياضيون.. قائمة بأحدث المشاهير المصريين الذين توفوا بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:58 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة وفاة عدد من المشاهير المصريين إثر إصابتهم بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" الذي اجتاح كافة دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

المستشار لاشين إبراهيم 
في الساعات الأخيرة، توفي المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى أحد المستشفيات الخاصة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، منذ أكثر من 20 يوما، وتم دفنه فى مسقط رأسه بمدينة بنها، محافظة القليوبية.

الكاتبة الصحفية سوسن الدويك
وأعلن عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، وفاة الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، التي عملت نائبة لرئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ثم رئيسة للمجلس في العام 2015، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

كبير مخرجي البرامج الرياضية 
كما توفي الدكتور سيد شحاتة كبير مخرجي البرامج الرياضية بالقناة السادسة التابعة للتلفزيون المصري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الراحل أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخرًا عقب ظهور الأعراض عليه متمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفس وأجريت له عدة فحوصات طبية ومن بينها مسحة الفيروس وجاءت النتيجة إيجابية وتأكد الإصابة بفيروس كورونا وجرى عزله داخل مستشفى صدر المحلة إلى أن وافته المنية.

اللواء حسن عيد
وفي نفس السياق، توفي عضو مجلس النواب اللواء حسن عيد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته، وتم دخولهما العناية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة، منذ نجاحه في انتخابات مجلس النواب الأخيرة عن مدينة السويس، عن حزب مستقبل.

رئيس الزمالك "المؤقت"
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم نادى الزمالك، عصام سالم، وفاة المستشار أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وأصيب بكري بفيروس كورونا بعد أيام من قرار تعيينه كرئيس للجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك بقرار من وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحى، بعد إيقاف مجلس مرتضى منصور.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ يوم

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

منذ ساعة و 27 دقيقة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 15 ساعة

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 5 ساعات

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 14 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 21 ساعة

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 15 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 16 ساعة

وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 ص

عاجل.. كلوب يفتح النار على محمد صلاح

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

08:17 م

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

بوكيتينو يمهد لصفقة القرن في باريس سان جيرمان

11:30 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن