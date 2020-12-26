دي بروين يستهدف رقمه القياسي في الدوري الانجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ووفقاً للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فإن دي بروين قدم خمسة عشر تمريرة حاسمة في العام 2020.


وأشار إلى أن الرقم القياسي للنجم البلجيكي في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، هو 18 تمريرة حاسمة في عام 2017.


ويلتقي مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 15 من عمر البريميرليج.

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