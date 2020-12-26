دي بروين يستهدف رقمه القياسي في الدوري الانجليزي
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:48 ص
محمد أيمن
Advertisements
ووفقاً للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الإجتماعي تويتر فإن دي بروين قدم خمسة عشر تمريرة حاسمة في العام 2020.
وأشار إلى أن الرقم القياسي للنجم البلجيكي في صناعة الأهداف بالدوري الإنجليزي الممتاز، هو 18 تمريرة حاسمة في عام 2017.
ويلتقي مانشستر سيتي، مساء اليوم السبت، مع نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الاتحاد، في الجولة 15 من عمر البريميرليج.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا