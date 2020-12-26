محافظ القليوبية يتفقد عددا من مواقف الأجرة لمتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ليلية مفاجئة أمس الجمعة، بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة والزهور بحي غرب شبرا الخيمة.



رافق المحافظ، العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الإصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.



جرى خلال الحملة، تحرير 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات، حيث شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.



وأكد الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.



وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.



ومن الجدير بالذكر أن إدارة مرور القليوبية قد قامت بتحرير ١١٠٠ محضر عدم ارتداء كمامة منذ بداية شهر ديسمبر حتى الآن.