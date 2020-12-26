"أبو" يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:45 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المطرب أبو عن إصابته بفيروس كورونا، وقام بالاعتذار لجمهوره عن إلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته أمس بمول مصر، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر أبو صورة شخصية له، وعلق عليها قائلاً :"إلى جمهوري العزيز اعتذر عن عدم قدرتي على إحياء حفلة الليلة نظرًا لظروف مرضي بعدوى كورونا، وسوف نتواصل على ميعاد الحفلة القادمة إن شاء الله، كل سنة وأنتم واللي بتحبوهم في صحة وسعادة".

وفي سياق آخر، طرح أبو مؤخرًا أغنية "حبيبي يا ليل"، وهي من كلمات وألحان أبو، توزيع روبرت كمال والكليب من إخراج مريم أبو عوف.

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