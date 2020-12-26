تعليق الدراسة بهندسة حلوان بعد وفاة طالب بكورونا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
بوابة الفجر
آية حمروشي
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قال الدكتور أحمد الجارحي، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، بأن الكلية قررت تعليق الدراسة بالأقسام المختلفة لمدة 3 أيام، وذلك من أجل إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت والمدرجات والقاعات، بدءًا من أمس الجمعة حتى غدًا الأحد، وتحويل الدراسة إلى "أون لاين"، على أن يتم الحضور فعليًا إلى الكلية بدءًا من الاثنين المقبل.

وأوضح عميد الكلية:" أن قرار الغلق والتعقيم الشامل لمدة 3 أيام اُتخذ بعد ورود نبأ بوفاة أحد الطلاب بالفرقة الرابعة قسم «القومي»، بكورونا، موضحًا أن الطالب لم يحضر إلى الكلية من 10 أيام، ولكن تم إجراء التعقيم كعمل إحترازي.

وذكر أن "الكلية كانت لاتعلم بحقيقة إصابة الطالب بكورونا، وأن أصدقائه كانوا على علم بمرضه وحجزه بالمستشفى".


من جانبه، أكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة لم تعلق الدراسة بالكليات المختلفة، وأنها منتظمة دون وجود أي مشاكل، لافتًا إلى أن مجلس الجامعة شدد على جميع الكليات بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية على أكمل وجه للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة لجميع منتسبي المجتمع الجامعي، ومنح الإجازة الفورية لأي شخص يشتيه به، وعمل شبكة ترصد للمخالطين ومنحهم إجازة حتي يتم ثبوت إصابتهم بالفيروس من عدمه.

أكد رئيس الجامعة، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في موعده دون تأجيل أو تغيير، لافتًا إلى أنه يُجرى العمل على تجهيز الجداول الدارسية لمختلف الكليات، والتشديد على تحقيق التباعد الجسدي والاجتماعي، مع التشديد على الالتزام بالكمامات، وكذلك التطهير والتعقيم الدروي للمنشآت الجامعية، والاهتمام بالمتابعة والرصد لجميع المخالطين حال ظهور أي إصابات.

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