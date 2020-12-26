استقرار أسعار العملات في البنوك المصرية اليوم السبت 26-12-2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
أسعار العملات اليوم
أسعار العملات اليوم
الفجر الإقتصادي
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استقرت اسعار العملات اليوم السبت 26-12-2020 ، وذلك لعدم وجود تعاملات جحيث أن الجمعة والسبت هم العطلة الرسمية للبنوك

وننشر أسعار العملات وفقاً لأاخر تديث كالاتي : 


سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، سجل 19.04 جنيه للشراء، و19.22 جنيه للبيع.


سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.09 جنيه للشراء، و21.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى اليوم
سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

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