موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة، مع منافسه إيبار، يوم الثلاثاء 29 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الإسباني.


وستقام المباراة بين برشلونة وإيبار في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد حقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية على حساب بلد الوليد، بنتيجة ثلاثة اهداف نظيفة على ملعب الأخير.


ويحتل البارسا في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

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