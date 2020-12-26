استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-12-2020
السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:00 ص
الفجر الإقتصادي
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استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة حيث أن والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.
سعر الدولار فى بنك عودة
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.64 جنيه للشراء.
15.74 جنيه للبيع.
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