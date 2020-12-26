استقرار سعر الدولار الأمريكي اليوم السبت 25-12-2020

استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، في ماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة حيث أن والجمعة والسبت عطلة رسمية للبنوك في مصر.