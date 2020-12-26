3 خطوات لاكتشاف الآثار تحت الأرض تعرف عليها (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح فاروق، مدير متحف إيمحتب بسقارة، عن 3 طرق لاكتشاف الآثار من تحت الأرض.





وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى للعثور على الآثار هي مرحلة البحث العلمي حيث يتم البحث تاريخيا عن هذا المكان وهل تم إجراء عمليات حفائر في السابق أم لاء.





وتابع أن الأمر الثاني هل هذا المكان قريب من الأهرامات أم لا، لأن المقابر الفرعونية تكون ضمن أسرة معينة، أما العامل الثاني الشواهد الأثرية من خلال العثور على بعض الشواهد على الأرض مثل العثور على تميمة أو جزء من التمثال في طبقة قريبة من سطح الأرض وهي ما تعطي دلالة على وجود اكتشاف.





وأشار الدكتور ممدوح فاروق إلى أن المرحلة الثالثة تبدأ بالمسح الآثري والكشف عبر الأجهزة المتخصصة الردار ويخرج موجات حتى يتم اكتشافه من وجود فراغات أسفل الأرض أو طبقات رملية أو طينية أو حجرية.



