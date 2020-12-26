الأرصاد تكشف مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية الأسبوع

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية المتوقع حدوثها خلال الفترة من اليوم السبت حتى الأربعاء المقبل، والتي جاءت كالتالي:





حالة الطقس السبت

أمطار خفيفة إلى متوسطة 40% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس الأحد

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس الإثنين

أمطار خفيفة 30% تقريباً على مناطق حلايب وشلاتين.

شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس الثلاثاء

أمطار خفيفة 30% تقريبا على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر.

شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





حالة الطقس الأربعاء

شبورة مائية صباحاً على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والقناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





ووجهت الأرصاد الجوية نصائح مهمة للمواطنين منها، متابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة حالة الطقس ، وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة لتجنب مخاطر الشورة المائية.