إيران تنفذ حكم الإعدام بأحد أعضاء تنظيم "جيش العدل"

نفذت السلطات الإيرانية، صباح اليوم السبت، حكم الإعدام بحق "عبد الحميد میربلوتش زهي" أحد أعضاء تنظيم "جيش العدل"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد أفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، بأن حكم الإعدام نفذ فجر اليوم.

ويذكر أن میربلوتش زهي، أدين بقتل اثنين من الحرس الثوري الإيراني عام 2015 في هجوم مسلح على دورية للحرس في جبال بيرك بإقليم سيستان وبلوشستان بجنوب شرق إيران.