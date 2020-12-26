طقس غير مستقر في قنا وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة التغيرات المناخية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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تشهد محافظة قنا، حالة من الطقس الغير مستقر، يصاحبه هبوب للرياح وهطول خفيف للأمطار، الأمر الذي دفع الأجهزة التنفيذية والأمنية برفع درجة الاستعدادات لمواجهة أي تغييرات مناخية مفاجئة.
وكلف اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري للمرور على مخرات السيول على مستوى المحافظة والوقوف على مدى جاهزيتها والقيام بأعمال الصيانة اللازمة لها وتطهير مجراها وإزالة أي عوائق بها ومراجعة المواسير والممرات التي تمر أسفل الطريق لمواجهة أي انحدارات للمياه حال وقوع أمطار شديدة أو سيول لضمان سريان المياه من بدايتها وحتى مكان الصرف النهائي بشكل آمن.
وكلف مسئولي الصحة بعمل الاستعدادات الكاملة بالمستشفيات لاستقبال أي حالات وتقديم العلاج اللازم لها وتوفير الأدوية والأمصال وكافة مستلزمات الطوارئ وأكياس الدم بكميات إضافية، كما أعطي تعليماته لمسئولي التضامن الاجتماعي بمراجعة الأرصدة الحيوية ومهمات إقامة المعسكرات الإيوائية ونقاط الإغاثة وتجهيز كميات كبيرة من البطاطين والأسرة والأدوية تحسبا لحدوث أي طارئ لتوزيعها على الفور في حالة الضرورة وذلك بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر ومؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الداودي الي تفعيل غرفة عمليات ادارة الازمات الرئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بشبكة اتصال دائم بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية والاجهزة المعنية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث أي طوارئ ناتجة عن سوء حالة الطقس طوال موسم الشتاء

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