إصابة 7 في تصادم سيارتين أمام قرية "الحمام" ببني سويف

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:23 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بأخرى نقل أمام الوحدة المحلية لقرية الحمام بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم حماده خميس محمد 34 سنة، وناصر شعبان عبدالتواب 55 سنة، ومحمد علي محمد 30 سنة، حجاج عبدالتواب روبي 32 سنة، ومحمود شعبان سيد 32 سنة، وجميعهم مصابين بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب محمود محمود عبد الصمد 28 سنة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وحسن جميل حسن 35 سنة باشتباه كسر بالقدم اليسري وجميعهم مقيمون الفيوم وتم نقلهم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

ووجه الدكتور صلاح عمر جوده مدير مستشفى بنى سويف التخصصى الأطباء بتقديم كافة الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة.

اصابة 6 بتسمم
أصيبت أسرة مكونة من 6 أفراد "اب وأم و4 من أطفالهم" باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "فول وطعمية" بمنزلهما بمركز اهناسيا المدينة غرب بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى 6 أفراد من أسرة واحدة وهم الأب ويدعى "أحمد.م.ا"40 سنة، والام "هبه.ع.ق" 35 سنة، و4 من أطفالهم وهم "رؤى" 10 سنوات، "عمر" 8 سنوات، "جنة"6 سنوات، "محمود" سنتين" مصابين بقىء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى الأطباء بسرعة إسعاف المصابين على الفور حيث تم عمل غسيل معده وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنه والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

مصرع شاب

كما لقي شاب مصرعه، اليوم الخميٍس، إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزله الكائن بقرية "نزلة أقفهص" التابعة لدائرة مركز الفشن، جنوب بني سويف، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفي الفشن المركزي بوصول "جمال ع.ع" 35 سنة، من قرية نزلة اقفهص، بدائرة المركز، جثة هامدة وإدعاء سقوطه من الطابق الثالث بمنزله الكائن بذات القرية.

وبالإنتقال والفحص، وبعد توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة الدكتور فاروق زهران مفتش الصحة، تبين أن سبب الوفاة كدمات شديدة بالوجة وكسور ونزيف بالأنف والمخ، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللأزمة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة بمعرفة أهليته، بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

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