وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأبحاث في مصر أثبتت حدوث 5 طفرات في بروتين الشوكة لفيروس كورونا بمصر، منوها بأن بعض العلماء يرون أن تحور فيروس كورونا هو بداية انتحاره، ليتحول فيروس موسمي.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة من الكورونا في بريطانيا، يعتبر متغير جديد، مضيفا: "إحنا نخاف من السلالة الجديدة، منخافش من المتغير".



وأوضح أن المتغير عبارة عن طفرات تحدث في الفيروس، وهو أمر معروف وقد تحدث هذه الطفرات كل أسبوعين، موضحا أنه حدث تغير في تركيب البروتين في "شوكة" الفيروس.



وأضاف أن 60% من المصابين بالفيروس في بريطانيا لا يعرفون هل سبب الإصابة عيب في سلوك الإنجليز، أو له علاقة بالتحول في طبيعة الفيروس، منوها بأن تغير الفيروس حتى الآن لم يسفر عن زيادة نسبة الوفيات، أو زيادة في حدة الإصابات.





وأكد أنهم يعملون على فحص الحالات وإجراء مسح جيني للفيروس، لمعرفة هل ما تم رصده في بريطانيا موجود في مصر أم لا، وهو أمر غير مستبعد.

