وزير التعليم العالي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:22 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأبحاث في مصر أثبتت حدوث 5 طفرات في بروتين الشوكة لفيروس كورونا بمصر، منوها بأن بعض العلماء يرون أن تحور فيروس كورونا هو بداية انتحاره، ليتحول فيروس موسمي.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما أثير بشأن ظهور سلالة جديدة من الكورونا في بريطانيا، يعتبر متغير جديد، مضيفا: "إحنا نخاف من السلالة الجديدة، منخافش من المتغير".

وأوضح أن المتغير عبارة عن طفرات تحدث في الفيروس، وهو أمر معروف وقد تحدث هذه الطفرات كل أسبوعين، موضحا أنه حدث تغير في تركيب البروتين في "شوكة" الفيروس.

وأضاف أن 60% من المصابين بالفيروس في بريطانيا لا يعرفون هل سبب الإصابة عيب في سلوك الإنجليز، أو له علاقة بالتحول في طبيعة الفيروس، منوها بأن تغير الفيروس حتى الآن لم يسفر عن زيادة نسبة الوفيات، أو زيادة في حدة الإصابات.


وأكد أنهم يعملون على فحص الحالات وإجراء مسح جيني للفيروس، لمعرفة هل ما تم رصده في بريطانيا موجود في مصر أم لا، وهو أمر غير مستبعد.

أخبار تهمك

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 3 ساعات

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ ساعة الا ربع

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

07:39 ص

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن