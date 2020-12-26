القوى العاملة :صرف 1.3 مليون منحة لـ 2719 للعمالة غير المنتظمة بالأقصر

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
الفجر
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 462 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذى بلغ عددهم 1064 شابًا منهم 13 من ذوى الإحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 182 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة منهم شهادة لذوى القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف مبلغ مليون و359 ألفًا و500 جنيه منحة عيد الأضحى المبارك للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية وعددهم 2719 عاملًا، كما تم صرف رعاية صحية لـ 140 عاملا وعاملة بإجمالى 67 ألفًا و164 جنيهًا، وصرف 3000 جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و6 منح مواليد لـ 12 عاملًا بمبلغ 3000 جنيه أخري.

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، مشيرا إلي أنه فى مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 206 منشأة دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 14 محضرًا، كما تم تلقى 3 شكاوى، تم بحث شكوتين منها وأخرى ما زالت تحت البحث، كما تم عقد ندوة عمالية بأحد المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل وحقوق وواجبات العمال بها.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 97 منشأة، وإعادة التفتيش على 126 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 33 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ 100 منشأة أخري لإزالة المخالفات التى تم إنذارها بها.

وأوضح مدير المديرية أنه تم بدء الدورات التدريبية على أساليب الزراعة الحديثة، وفك وتركيب الصوب الزراعية، وعمل دورة تدريبية أخري فى التفصيل والحياكة، وفى مجال التبريد والتكييف.

كما تم عمل دورات تدريبية على مهن السباكة الصحية، والتفصيل والحياكة، وكهرباء التركيبات بوحدة التدريب المهني المتنقلة بساحة فضيلة شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم وتطهير وتوفير أدوات الحماية اللازمة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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