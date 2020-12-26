غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد عدد من مدن البحر الأحمر، حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تتاكثر السحب المنخفضة والمتوسطة في معظم أنحاء المحافظة، وسط تحذيرات من الأجهزة التنفيذية.

فيما شهدت مدينة الغردقة، غيوم كسيفة وتكاثر للسحب، وتغيرات فى درجات الحرارة، يصحبها الرياح السطحية الخفيفة ة.


كان حذّر مركز عمليات محافظة البحر الأحمر من تعرض المحافظة لطقس سيئ وأمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر اليوم، بعد تلقي إشارة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.


ومن جانبها أصدرت محافظة البحر الأحمر عدة توجيهات للحفاظ على سلامة المواطن وحماية المنشآت، والاستعداد التام بغرفة العمليات.
كما حذرت إدارة مرور البحر الأحمر، قائدى المركبات، بتوخى الحظر أثناء القيادة، خاصةً على الطرق السريعة، مؤكدًا أنه تم نشر خدمات مرورية ثابته ومتحركة على الطرق.
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)
غيوم كثيفة وتوقعات بسقوط أمطار على سلاسل البحر الأحمر والأجهزة التنفيذية تعلن حالة الطوارئ (صور)

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