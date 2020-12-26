روسيا تعتقل 4 عناصر ينتمون لـ"داعش" كانوا يخططون لهجوم في داغستان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:06 ص
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات
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اعتقلت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم السبت، أربعة عناصر لتنظيم "داعش" كانوا يخططون لتنفيذ هجوم إرهابي أمام مقر لأجهزة الأمن في جمهورية داغستان.

 

وقد فككت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانت تخطط لتنفيذ هجمات على عناصر الشرطة وعمليات أرهابية ضد أهداف مدنية بمقاطعة روستوف بجنوبي البلاد.

 

وأصدر الأمن الروسي، بيانًا رسميًا قال فيه إن الخلية التي كانت تضم 6 أشخاص من مواطني روسيا وإحدى دول آسيا الوسطى، خططت لاستهداف رجال الشرطة وتنفيذ عمليات إرهابية في المؤسسات الطبية والتعليمية.

 

وكشف الأمن الروسي، أنه لدى محاولة القبض على زعيم العصابة في منطقة آزوف بالمقاطعة، أطلق النار من بندقية "كلاشتيكوف" الآلية على عناصر الوحدة الخاصة للأمن الفدرالي وفجر عبوة ناسفة يدوية الصنع، مما أسفر عن إصابته إصابة مميتة.

 

وأضاف الأمن الروسي، أنه خلال عمليات طارئة للبحث والتحقيق في مدينة روستوف على نهر الدون تم احتجاز الأعضاء الخمسة الباقين من العصابة، إضافة إلى مصادرة عبوة ناسفة جاهزة للاستخدام، وأسلحة نارية آلية، وذخيرة ومخدرات تم اكتشافها لدى تفتيش موقع الحادث.

 

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