تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشفت تقارير صحفية خلال الساعات الأخيرة، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، هدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده.


وأشارت التقارير إلى أن ساسي أنذر إدارة الزمالك، بسبب وجود مستحقات متأخرة مالية له لدى القلعة البيضاء، والتي تصل لما يقرب من 5 أشهر.


وأكدت أن الجلسة التي جمعت ساسي بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهدت محاولات لإقناعه بالبقاء في الزمالك.


جدير بالذكر أن الزمالك يجري تحضيراته لملاقاة سموحة، يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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