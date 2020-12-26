تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة أرسنال بالبريميرليج

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".


وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.


وجاءت تشكيلة تشيلسي المتوقعة كالتالي:


حراسة المرمي: ميندي
خط الدفاع: تشيلويل، زوما، ازبيكوتا، روديجير.
خط الوسط: كانتي، جورجينهو، مونت.
خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، جيرو.

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