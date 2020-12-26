بعد زيادة إصابات كورونا.. وزير التعليم العالي: هذا الشهر سيكون صعبا في الوباء (فيديو)

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:54 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة الزيادة في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا كبيرة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي تتلقى العلاج منزليا.

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شهر يناير سيكون شهر صعب، حيث ستستمر حالات الإصابة في الصعود حتى شهر فبراير، مؤكدا انه لو التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيتحسن الوضع في النصف الثاني من فبراير.

وأضاف أن استعدادات الدولة لمواجهة الجائحة لم تتوقف منذ الموجة الأولى، لافتا إلى أنه تم إعادة تشغيل 25 مستشفى عزل بطاقة 2377 سرير، و418 جهاز تنفسي صناعي، فضلا عن 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

أخبار تهمك

خاص.. الأهلي يوقف المفاوضات مع الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ ساعة و 24 دقيقة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ أقل من ساعة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 23 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 5 ساعات

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

07:39 ص

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

10:04 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن