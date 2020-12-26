بعد زيادة إصابات كورونا.. وزير التعليم العالي: هذا الشهر سيكون صعبا في الوباء (فيديو)

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نسبة الزيادة في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا كبيرة، لافتا إلى أن وزيرة الصحة أكدت أن ما يتم رصده من حالات أقل بكثير من الحالات التي تتلقى العلاج منزليا.



وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن شهر يناير سيكون شهر صعب، حيث ستستمر حالات الإصابة في الصعود حتى شهر فبراير، مؤكدا انه لو التزم المواطنين بالإجراءات الاحترازية سيتحسن الوضع في النصف الثاني من فبراير.



وأضاف أن استعدادات الدولة لمواجهة الجائحة لم تتوقف منذ الموجة الأولى، لافتا إلى أنه تم إعادة تشغيل 25 مستشفى عزل بطاقة 2377 سرير، و418 جهاز تنفسي صناعي، فضلا عن 360 مستشفى تابعة لوزارة الصحة.

