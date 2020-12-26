قتلى وجرحى بحريق على متن سفينة روسية في جزر الكناري

أعلنت السلطات الروسية، اليوم السبت، مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرون، جراء حريق على متن سفينة روسية لصيد الأسماك في جزر الكناري التابعة لإسبانيا.

وقالت هيئة الإطفاء الروسية، إن الحريق نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك في ميناء لاس بالماس بجزيرة غران كناريا، وفقًا لصحيفة "إيل بايس" الإسبانية.

وأوضحت هيئة الإطفاء، أنه تم استخدام 9 سيارات إطفاء خلال إخماد الحريق. وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما نقل 4 مصابون إلى المستشفى المحلي.

ولم يتم التعرف على هويات وجنسيات الضحايا بعد.