استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 25-12-2020
السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:36 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم السبت 26 ديسمبر 2020، حيث تراوح سعر الكيلو البلطي بين 14 إلى 16 جنيهًا، وكيلو قشر البياض ما بين 80 إلى 100 جنيه.
وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه، وسجل البياض البلدي 70 إلى 100 جنيه، أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا، فيما بلغ سعر الماكريل 25 جنيهًا وتراوح سمك الوقار بين 80 و100 جنيه.
كما سجل سعر الجمبري المجمد 85 جنيهًا، أما القراميط بـ20 جنيهًا، والمكرونة السويسي 65 جنيهًا، والبوري الممتاز فتراوح بين 32 إلى 48 جنيهًا، وتراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا، فيما بلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا.
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