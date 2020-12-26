أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه
السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
نيفين سمير
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إستقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020 ، في الأسواق المصرية تزامناً مع إهتمام الحكومة بتوفير الأراضي الزراعية للوصول الي الإكتفاء الذاتي.
أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020:
البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.
البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و8 جنيهات.
الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
الموز 9 جنيهات
البلح 8 جنيهات
كنتالوب 3 جنيهات
رمان 6 جنيهات
عنب 7 جنيهات
قشطة خضرا 50 جنيهات
كمثرى 17 جنيهات
كاكا 8 جنيهات
مانجة كيت 17 جنيهات
بطاطا 2 جنيهات
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