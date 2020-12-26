أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه

إستقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020 ، في الأسواق المصرية تزامناً مع إهتمام الحكومة بتوفير الأراضي الزراعية للوصول الي الإكتفاء الذاتي.





أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020:





البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.





البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.





الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.





الرمان بين 3 و8 جنيهات.





الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.





الموز 9 جنيهات





البلح 8 جنيهات



