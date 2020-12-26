أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020.. البرتقال البلدي بين 3-8 جنيه

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:29 ص
أسعار الفاكهة
أسعار الفاكهة
نيفين سمير
Advertisements
إستقرت أسعار الفاكهة  اليوم السبت 26-12-2020 ، في الأسواق المصرية تزامناً مع إهتمام الحكومة بتوفير الأراضي الزراعية للوصول الي الإكتفاء الذاتي.

أسعار الفاكهة اليوم السبت 26-12-2020:

البرتقال البلدي بين 3 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و8 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

الموز 9 جنيهات

البلح 8 جنيهات

كنتالوب 3 جنيهات

رمان 6 جنيهات

 عنب 7 جنيهات

قشطة خضرا 50 جنيهات

كمثرى 17 جنيهات

كاكا 8 جنيهات

مانجة كيت 17 جنيهات

بطاطا 2 جنيهات 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يُضحي بنجمي الفريق من أجل خطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تأكد غياب ثنائي الاتحاد السكندري امام الاهلي

منذ حوالي 19 ساعة

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الرياضة يكشف عن مصير انتخابات إدارة الزمالك الفترة المقبلة

منذ ساعة

6 لاعبين على أعتاب يوفنتوس في الميركاتو الشتوي القادم

منذ ساعة و 15 دقيقة

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. صفقة برازيلية على رادار الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على عرض الأهلي الجديد لضم سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

تقارير.. فرجاني ساسي يهدد إدارة نادي الزمالك بفسخ عقده

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يتفق على تجديد عقد نجم الفريق

منذ حوالي 22 ساعة

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

منذ حوالي 13 ساعة

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

منذ حوالي 13 ساعة

موهبة الدوري المصري يكشف عن موقفه من الانتقال للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مصطفي محمد يبلغ الزمالك بقراره النهائي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الاتحاد بالدوري المصري

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الخميس 4-4-2019.. الكوسة بـ6 جنيهات

اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 7-4-2019

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29-10-2020

اسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت 7-11-2020 بسوق العبور

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-11-2020

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 5-12-2020 .. كيلو الطماطم بـ 6.5 جنيه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:17 م

محمد موسى يدق ناقوس الخطر: "محتاجين قرارات قوية لمواجهة كورونا"

إبراهيم عيسى يعلن إصابته بكورونا: عزلت نفسي في السطح 10 أيام

10:21 م

الصحة تكشف تفاصيل بدء تطعيم المصريين بـ لقاح "سينوفارم"

09:30 م

عاجل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف عدد من المواقع في قطاع غزة

07:39 ص

شائعات عن هروب رانيا يوسف عقب تصريحاتها خوفا من السجن

09:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن