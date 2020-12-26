"لبن السرسوب".. كلمة السر الجديدة في مواجهة كورونا (فيديو)

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قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا وبروتكول العلاج الذي يتبعه المصاب يختلف من حالة لأخرى، وظهور عرض واحد من أعراض الإصابة المعروفة لا يعني تأكد الإصابة.



وأشار "خطاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الجمعة، إلى أنه يجب إجراء الأشعة المقطعية بعد 4 أيام من ظهور الأعراض، لافتا إلى أن اختبار المسحة حساسيته تصل إلى 65%، لافتا إلى الطبيب قد يلجأ لا لطلب المسحة من المريض في حالة توفر الأشعة المقطعية، وتحاليل الدم لتشخيص حالة كورونا.



ونوه بأن فيتامين سي والزنك من الأدوية التي تساهم في رفع المناعة إلى جانب "اللاكتوفرين" وهو معروف باسم لبن الرسوب، لافتا إلى أن العلماء وجدوا أن "اللاكتوفرين" له أهمية في مقاومة الفيروس، وهو متوفر بالأسواق في شكل "بودرة" ويمكن الحصول عليه للوقاية.

