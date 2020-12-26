تشكيل ارسنال المتوقع لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

يواجه نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي فى الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".









وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









وجاءت تشكيلة أرسنال المتوقعة كالتالي:









في حراسة المرمي : لينو.

في خط الدفاع : لويز ، جابريل ، تيريني ، نيلز.

في خط الوسط : تشاكا ، النني ، سيبايوس.

في خط الهجوم : ساكا ، لاكازيت ، بيبي.