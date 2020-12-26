جامعة الفيوم: عميد كلية الصيدلة تشارك في إطلاق أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر

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كرم الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، الدكتورة منى حافظ حتة، عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم ومدير معمل أبحاث المنتجات الطبيعية بالكلية، على خلفية مشاركة سيادتها في إطلاق أول دراسة للنباتات الطبية البرية في مصر والتي تعد من أهم ركائز مشروع إعداد دستور الدواء المصري الذي تسعى هيئة الدواء المصرية إلى إعداده وصياغته في الفترة الحالية.

صرحَّت أ.د منى حتة أن الدراسة العشبية للنباتات الطبية البرية في مصر تعتبر إحدى الخطوات الهامة للمساهمة في إدراج استخدام النباتات البرية المصرية في صناعة الأدوية وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية وكذلك تسهيل الاستخدام المناسب لها.

