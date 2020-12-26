استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 26-12-2020

إستقرت أسعار اللحوم اليوم السيت 26-12-2020 في محلات الجزارة والسلع الإستهلاكية ، بعد أن قامت الحكومة بوفير اللحوم في المنافذ لكل المواطنين، حيث تعتبر اللحوم هي الوجبة الأساسية لمعظم المواطنين نظرا لإعتدال أسعارها بالإضافة الي إحتوائها علي عناصر أساسية مثل البروتينات والزنك

















أسعار اللحوم اليوم السبت 26-12-2020



