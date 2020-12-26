استقرار أسعار اللحوم اليوم السبت 26-12-2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:45 ص
أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار اللحوم اليوم السيت 26-12-2020 في محلات الجزارة والسلع الإستهلاكية ، بعد أن قامت الحكومة بوفير  اللحوم في المنافذ لكل المواطنين، حيث تعتبر اللحوم هي الوجبة الأساسية لمعظم المواطنين نظرا لإعتدال أسعارها بالإضافة الي إحتوائها علي عناصر أساسية مثل البروتينات والزنك




أسعار اللحوم اليوم السبت 26-12-2020

سجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 110-130 جنيها، واللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو، وأسعار البفتيك ووالبرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو،وسجل، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، الاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها.

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