6 لاعبين على أعتاب يوفنتوس في الميركاتو الشتوي القادم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن خطة يوفنتوس لتدعيم بعض المراكز في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.


وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي:" فإن هناك 6 لاعبين على أعتاب السيد العجوز لدعم خط الوسط والهجوم في الميركاتو الشتوي القادم".


وأضاف:" أصبح بول بوجبا لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، أقل هدفًا استحالة يومًا بعد يوم، لكن الوضع الاقتصادي للصفقة لا يزال معقدًا، وتحتاج السيدة العجوز أولًا للتخلص من سامي خضيرة وفيدريكو برنارديسكي".


وواصل:" وتلعب الخيارات الأقل تكلفة في دورا كبيرا في وسط ملعب يوفنتوس، هي رودريجو دي بول (أودينيزي) ومانويل لوكاتيلي (ساسولو)".


وتابع:" يوفنتوس لا يستهدف صفقة سوبر في خط الهجوم هذا الميركاتو، وقد يواصل الموسم بكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا مع باولو ديبالا فقط".


وأختتم:" يوفنتوس قلل مؤخرًا من اتصالاته مع جيرو، ولا يزال موقف أركاديوس ميليك غير واضح، بجانب تفكر إدارة السيدة العجوز في الانقضاض على ممفيس ديباي المستهدف من قبل برشلونة.

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