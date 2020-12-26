تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 26-12-2020 .. وعيار 21 يسجل 818 جنيه





أسعار الذهب في مصر





تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26-12-2020 وذلك يمعدل 1.5 جنيه لكلك الأعيرة وذلك تزامناً مع تراجع أسعار الذهب العالمية.









سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 818 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 701جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 935 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6544جنيهًا.





سعر الذهب العالمي:





قلصت أسعار الذهب خسائرها الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع هبوط الدولار الأمريكي.









ويواصل المعدن ارتفاعه لليوم الثاني مع ضعف الدولار، بعد توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاتفاق ينظم العلاقة التجارية بعد البريكست.





فيما لا تزال مخاوف السلالة الجديدة لفيروس كورونا تثير مخاوف المستثمرين، خاصة مع استمرار الدول حظر السفر مع بريطانيا وآخرها الصين.





وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشرعين بتغيير جزء مساعدة فيروس كورونا في فاتورة الإنفاق ليشمل مدفوعات بقيمة 2000 دولار لكل أمريكي، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مبلغ 600 دولار لكل شخص، الموجودة في حزمة التحفيز التي أقرها الكونجرس.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.3 بالمائة، ليصل إلى 1883.40 دولار للأوقية، لكنه سجل هبوطا أسبوعيا بنحو 0.3 بالمائة.





فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.2 بالمائة، ليصل إلى 1877.52 دولار للأوقية.



