خاص..عمر الشناوي:" مشاركتي في "الاختيار 2"شرف كبير لي"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان عمر الشناوي في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "الاختيار 2" الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وأوضح عمر الشناوي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنه يُجسد خلال الأحداث دور ظابط في الأمن الوطني يُدعى "عبد الله"، مُضيفًا :"أي حد يتحمس إنه يشارك في الاختيار 2؛ لإنه عمل وطني مشرف، فالواحد حاجة تشرفه انه يشتغل في عمل زي ده".

وأشار عمر الشناوي إلى أنه لم يتعاقد على فيلم "موسى"، وأن الأخبار المتداولة التي تزعم مشاركته فيه غير صحيحة، مُضيفًا:" انا مش في فيلم موسى".

والجدير بالذكر أن عمر الشناوي شارك مؤخرًا في مسلسل "ليه لأ"،وهو بطولة أمينة خليل، عمر السعيد، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف.

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