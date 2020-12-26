جلسة بين مسؤولو الزمالك ومصطفى محمد لتغير موقفه من الرحيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:55 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يعقد مسؤولو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق، لمحاولة تغير موقفه من الرحيل والبقاء داخل جدران القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم الجاري.


ويتمسك المهاجم بخوض تجربة الاحتراف في ظل حصوله على وعد من المجلس السابق بالموافقة على احترافه عقب انتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا الماضية، وتلقي اللاعب عرض للاحتراف الفرنسي مؤخراً.


ويلاقي الزمالك مضيفه سموحة في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، في الخامسة مساء يوم الاثنين المقبل، بعد تأجيل مباراته أمام الأهلي، بقرار من اللجنة الثلاثية التي تُدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد.


ويحتل الزمالك، المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 4 نقاط، حيث لعب مباراتين، نجح في الفوز في واحدة وتعادل في الأخرى، حيث سجل 3 أهداف، واستقبل هدفا وحيدا.

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