إفريقيا الوسطى تعلن مقتل 3 جنود من قوات حفظ السلام الدولية

قتل 3 جنود بورونديين تابعين لقوات حفظ السلام الدولية، في هجوم شنه "مقاتلون مجهولون" في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأصدرت منظمة الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانًا قالت فيه إن الهجوم أسفر كذلك عن إصابة جنديين آخرين.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دان بشدة الهجمات التي شنها مسلحون مجهولون على قوات الدفاع والأمن الوطنية وبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وجاءت الهجمات بعد يوم من إلغاء الجماعات المتمردة الرئيسية وقف إطلاق النار قبل الانتخابات الوطنية في البلاد المقررة الأحد المقبل.

وقالت المجموعات المسلحة التي تطلق على نفسها "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، في بيان: "في مواجهة عناد الحكومة التي رفضت وقف إطلاق النار، قررنا وقف الهدنة التي استمرت 72 ساعة واستئناف مسيرتنا وصولا إلى تحقيق الهدف النهائي".