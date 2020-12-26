جرحى بإطلاق نار في العاصمة الألمانية برلين

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:36 ص
الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة رويترز، بإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

 

وأعلنت خدمة الإطفاء في برلين، عبر حسابها على موقع تويتر، أن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.

 

وكان متحدث باسم الشرطة، أعلن عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرغ، مؤكدا على أن العديد من الأشخاص شاركوا في العملية، دون  إعطاء مزيد من المعلومات.

 

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