وزير النقل يبحث مع السفير الياباني بالقاهرة اعادة تأهيل 35 قطاراً للخط الثاني بالمترو ومستجدات الخط الرابع

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:25 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا مع نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة لبحث التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق.

في بداية اللقاء أكد الوزير على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة في مشروعات مترو الأنفاق ثم ناقش الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالعرض الفني المقدًّم من شركة ميتسوبيشي اليابانية لتنفيذ أعمال تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة المجموعة التخصصية 412 CP للمرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حيث تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق ومسئولي شركة ميتسوبيشي لسرعة توقيع العقد وخاصة بعد توقيع اتفاقية المجموعة التخصصية 411 CP للمرحلة بالكامل مع تحالف شركات (ميتسوبيشيأوراسكوم) المصرية اليابانية وكذلك بدء تنفيذ الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع على أرض الواقع.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مشروع صيانة وعمرة عدد 35 قطارات من الاسطول الحالي للخط الثاني للمترو والتي سبق توريدها من شركة ميتسوبيشي اليابانية بدءا من عام 1996 حيث أكد الوزير على أهمية أعمال الصيانة والعمرات والتطوير لهذه القطارات بما يساهم في زيادة كفاءة القطارات وإطالة عمرها التشغيلي بالإضافة إلى جعلها كلها مكيفة الهواء لتقديم خدمة مميزة للركاب.

حيث أكد الوزير على أهمية التنسيق مع شركة نيرك في إعادة تأهيل هذه القطارات وهو مايتطلب عقد لقاءات مكثفة بين الهيئة القومية للأنفاق وشركتي نيرك وميتسوبيشي لوضع المخطط الأفضل لإعادة تأهيل هذهِ القطارات مع الوضع في الاعتبار أن عامل الوقت لبدء الأعمال من أهم الركائز في هذا المجال
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن وزارة النقل تولي أهمية كبيرة لتحديث وتطوير الخطين الأول والثاني وتحديث الاسطول الحالي بهما بالتوازي مع استكمال تنفيذ خطوط شبكة مترو الانفاق وفقا لأحدث نظم التكنولوجيا بما يساهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر.

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