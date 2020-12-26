شاهد.. عمرو أديب: "حاسس إن الدور عليا في إصابات كورونا"

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:51 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يشعر بأن الدور عليه في إصابات فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يسمع بين الحين والآخر عن إصابات عدد من الإعلاميين.

وطالب "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، الجمعة، الدولة المصرية بردع المخالفين لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن البعض اختار ألا يلتزم وهو حر في ذلك، ولكن ما هو ذنب الذين يلتزمون.

يذكر أن الأيام الأخيرة شهدت الإعلان عن إصابة عدد من الإعلاميين بفيروس كورونا، وعلى رأسهم الإعلامي وائل الإبراشي، والإعلامية دينا عبدالكريم، والإعلامي إبراهيم عيسى.

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