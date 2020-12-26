رئيس مياه الفيوم: العمل مستمر في مشروع الصرف الصحي بقرية فرقص

نفى اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الشائعات التى يرددها البعض حول وجود خلاف بين الشركة والمقاول الذي رست عليه عملية تنفيذ واستكمال الصرف الصحي بقرية فرقص بمركز طامية، وأن المقاول انسحب من العملية وتنفيذها، لافتا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له نهائيا.



