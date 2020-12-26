رئيس مياه الفيوم: العمل مستمر في مشروع الصرف الصحي بقرية فرقص
السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:59 ص
ريهام على
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نفى اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، الشائعات التى يرددها البعض حول وجود خلاف بين الشركة والمقاول الذي رست عليه عملية تنفيذ واستكمال الصرف الصحي بقرية فرقص بمركز طامية، وأن المقاول انسحب من العملية وتنفيذها، لافتا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ولا أساس له نهائيا.
وأكد "درة"، أن المقاول استلم الموقع وقام بإنزال المواسير بالفعل منذ عدة أيام وجار العمل على الأرض.
وطالب رئيس الشركة جموع المواطنين بضرورة تحري الدقة وعدم الالتفاف للشائعات التي يرددها البعض من أجل إحداث نوع من أنواع البلبلة وإثارة الرأي العام فالشائعات هدفها الهدم وليس البناء.
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